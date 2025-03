Food e Motori: è fusion tra cucina d’autore e design automobilistico con il Procaccini Milano e BYD

(PRIMAPRESS) - MILANO - Se il binomio donne e motori ha resistito nel tempo facendo crescere luoghi comuni e aneddoti nell'era dei social irrompe una nuovo accoppiata: food e motori coniugando la dirompente passione per il cibo declinato in trasmissioni Tv e podcast in abbinata con le auto e il loro design. A dare il kick off sono Il ristorante Procaccini Milano e il marchio automobilistico BYD sono lieti di annunciare una nuova e prestigiosa collaborazione che unisce l'eccellenza gastronomica e la tecnologia innovativa, offrendo ai propri clienti un'esperienza unica e raffinata. Situato in Via Procaccini 33, il Procaccini Milano è un punto di riferimento per gli amanti della cucina d’autore e del design metropolitano. Con i suoi interni raffinati, ispirati agli anni '70, e la cucina firmata dallo Chef Emin Haziri, il ristorante propone un viaggio gastronomico che mescola tradizione e innovazione. Lo Chef Haziri, con la sua esperienza al fianco di grandi nomi come Cannavacciuolo e Cracco, porta in tavola piatti che celebrano le eccellenze stagionali e le migliori materie prime, accompagnati da una cantina di vini pregiati e rari. Con la nuova collaborazione, il ristorante Procaccini Milano entra in simbiosi con BYD, leader nella mobilità a basso impatto ambientale e innovativa. BYD, leader nella produzione di veicoli elettrici e sostenibili, rappresenta un partner ideale per il Procaccini Milano, condividendo la stessa attenzione alla qualità e all’innovazione. Un impegno che si concretizza nella fornitura da parte di BYD di due modelli esclusivi di auto per l’uso dello Chef Haziri, portando così la filosofia green e tecnologica del brand direttamente nella vita quotidiana del ristorante. In particolare, il modello Seal U DM-i di BYD, noto per la sua efficienza energetica e prestazioni avanzate, sarà una parte integrante di questa collaborazione, dimostrando l’eccellenza della tecnologia BYD. Inoltre, il logo BYD sarà visibile all’interno del ristorante e attraverso i canali social, creando un legame tra la cucina d'eccellenza di Haziri e l'avanguardia di BYD. Questa partnership sottolinea l’impegno di BYD nel sostenere iniziative che promuovono la sostenibilità e l’innovazione, integrandosi perfettamente con la visione del ristorante Procaccini Milano. Inoltre, sono previste una serie di iniziative speciali, tra cui eventi esclusivi che vedranno il coinvolgimento diretto del ristorante Procaccini Milano, offrendo l’opportunità di degustare piatti creati appositamente per celebrare l'integrazione tra gastronomia e sostenibilità. BYD e il ristorante Procaccini Milano lavoreranno insieme per promuovere la sostenibilità attraverso queste iniziative, mostrando come l'eccellenza culinaria e l'innovazione tecnologica possano andare di pari passo. In particolare, saranno organizzati cooking show con lo Chef Haziri, che condividerà il suo talento e le sue competenze con i partecipanti, permettendo loro di assaporare la qualità delle sue creazioni culinarie. Inoltre, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere da vicino la gamma di veicoli BYD, inclusa la Seal U DM-i, sperimentando direttamente l'innovazione tecnologica e l'efficienza energetica di BYD. La sinergia tra la cucina raffinata del Procaccini e la tecnologia avanzata di BYD rappresenta una fusione perfetta di eleganza, stile e sostenibilità, dando vita a eventi esclusivi, tra cui cooking show con la presenza dello Chef Haziri e l’opportunità di degustare piatti creati ad hoc, in linea con la filosofia green di BYD, confermando l’impegno continuo dello Chef Haziri e del ristorante Procaccini nella ricerca dell’eccellenza, e offrendo ai clienti un’esperienza indimenticabile dove ogni dettaglio, dalla cucina alla mobilità, raccontando una storia di passione, innovazione e cura del cliente. - (PRIMAPRESS)