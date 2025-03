GP Formula Uno: a Melbourne il rombo dei motori si mescola alle note del Piano Bar Chivas Regal con il “pianista” Charles Leclerc

MELBORNE (AUSTRALIA) - Chivas Regal, marchio di whisky scozzese, ha annunciato che il pilota di Formula 1 Charles Leclerc sarà Global Brand Ambassador nell’ambito di una partnership pluriennale che mira a valorizzare la crescente influenza del brand nella cultura sportiva moderna. L’obiettivo della collaborazione tra Chivas Regal e Charles è quello di incoraggiare i fan a trovare la propria strada verso il successo. La partnership celebra il raggiungimento degli obiettivi personali e della creatività nel tempo, esplorando le passioni di Charles fuori dalla pista, prima su tutte la musica. Oltre a essere un campione di Formula 1, Leclerc è anche un appassionato pianista e compositore autodidatta. Negli ultimi anni ha condiviso il suo amore per la musica con i suoi fan, pubblicando brani che riflettono lo stesso entusiasmo, precisione e impegno che mette nella sua carriera sportiva. Questa sua passione per la musica si fonde perfettamente con l'artigianalità di Chivas Regal, dove ogni singolo ingrediente e ogni passo del processo sono essenziali per creare un'esperienza unica. Per celebrare questa fusione di successo, Charles e Chivas Regal hanno dato vita a un evento esclusivo in un temporary piano barche avvicina il mondo della musica e quello del whisky. Il bar, denominato Leclerc’s, aprirà l’11 marzo a Melbourne, prima dell’apertura della stagione di Formula 1 2025 prevista per la fine della settimana. L’evento immersivo offrirà a ospiti VIP e a un numero limitato di fan fortunati la possibilità di gustare cocktail di whisky personalizzati Chivas Regal x Charles Leclerc e di trascorrere una serata unica, incentrata sulla musica e ispirata alla passione di Leclerc per il pianoforte.