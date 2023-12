A Milano Sunset Hospitality apre 4 location trendy: dal cocktail bar di Mancino all’Omakase di Moon Kyung Soo

(PRIMAPRESS) - MILANO - I locali all'ombra della Madonnina hanno un dinamismo unico capace di cogliere tutti i trend del beverage. Sunset Hospitality Group (SHG), Gruppo internazionale leader nel segmento dell’ospitalità e rinomato per la proposta di esperienze lifestyle uniche, ha annunciato l’apertura di quattro esclusive location Food&Beverage nel centro di Milano, all’interno di Palazzo Cordusio, un Hotel Gran Meliá. Con inaugurazione prevista per Dicembre, il Gruppo presenta GIARDINO CORDUSIO, Cocktail Bar di lusso, SACHI, ristorante giapponese il cui format viene da Londra, GIOIA Pasticceria e ISOLA, un ristorante internazionale con cucina ispirata alla ricca tradizione gastronomica delle isole italiane meridionali. L’edificio storico che ospiterà GIARDINO CORDUSIO, SACHI, GIOIA Pasticceria e ISOLA è stato costruito tra il 1897 e il 1901 dall’architetto Luca Beltrami ed è situato all’interno del distretto finanziario, a pochi passi dalle vie dello shopping di lusso e dai più importanti monumenti storici come il Duomo, il Teatro alla Scala e il Castello Sforzesco. “Non vediamo l’ora di offrire agli ospiti esperienze coinvolgenti che vadano al di là delle proposte Food&Beverage”, spiega Antonio Gonzalez, CEO di Sunset Hospitality Group. “L’Italia rappresenta un mercato alberghiero fiorente per la crescita del Gruppo e queste aperture a Palazzo Cordusio Gran Meliá, consolidano ulteriormente la nostra presenza in Europa, confermando Milano come ricca di opportunità nei segmenti di alta gamma. Anche per questo abbiamo deciso di investire qui, con un’operazione che ha portato alla città oltre 120 nuovi posti di lavoro”. GIARDINO CORDUSIO, l’elegante cocktail bar italiano nel cortile interno dell’Hotel, nasce dalla collaborazione tra Sunset Hospitality Group e Giancarlo Mancino, pluripremiato barman consulente, founder del Vermouth Mancino e partner ufficiale del “World’s 50 Best Bars”. Quello di GIARDINO CORDUSIO è un concept raffinato che offre una vasta carta beverage e si caratterizza per due elementi unici: un “Altare” Martini dal design incisivo dove verrà preparata un’ampia scelta di classici cocktail Martini, e il Negroni Alfresco che verrà conservato per almeno 30 giorni in anfora. SACHI, il ristorante giapponese al quarto piano dell’Hotel, propone quattro spazi esclusivi, tra cui la sala principale, il giardino SACHI affacciato sulle guglie del Duomo e un banco Omakase per assaporare le preparazioni dello Chef Moon Kyung Soo. Pluripremiato negli Emirati Arabi, in Asia e in Australia per la sua profonda esperienza, Chef Moon promette agli ospiti del ristorante un viaggio culinario attraverso i sapori giapponesi, valorizzando gli ingredienti locali e stagionali tutto l’anno. Gioia Pasticceria cattura l'essenza dell'eccellenza artigianale e nasce in collaborazione con il mastro panificatore Fabio Bertoni. La pasticceria, di elevata qualità, si troverà al piano terra di Palazzo Cordusio Gran Meliá, affacciata sulla Piazza. Ispirato alle ricche tradizioni culinarie delle isole meridionali d'Italia, il ristorante ISOLA, guidato dal Brand Chef Francesco Bagnato offrirà un'autentica esperienza italiana, con una terrazza all'aperto con vista mozzafiato sul Duomo e su Piazza Mercanti. Il menu del ristorante comprende una varietà di classiche preparazioni italiane, insieme a una vasta selezione di vini provenienti dalle migliori regioni vinicole d'Italia. Isola è presente a livello globale nelle principali location di Dubai, Marbella, Marocco e Bodrum dove Isola è stata incluso nella Guida Michelin Turchia 2024. - (PRIMAPRESS)