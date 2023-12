Teatro per bambini: in Sicilia arriva la magia degli elfi di Carolina Benvenga

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Che Natale sarebbe senza gli Elfi.....e se addirittura fosse in pericolo la consegna dei regali. L'atmosfera della Lapponia di Babbo Natale arriva in Sicilia con il tour di Carolina Benvenga, la cantautrice e conduttrice Tv di programmi per bambini che porta in teatro la magia degli elfi con lo show di Stefano Francioni Produzioni, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. I testi sono di Carolina Benvenga, le coreografie di Fiorella Nolis e la regia di Morena D’Onofrio. Lo show arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Carolina sarà a Catania il 5 gennaio al Teatro Metropolitan, a Palermo il 6 gennaio al Teatro al Massimo ed, infine, a Marsala, il 7 gennaio, al Teatro Impero. Gli spettacoli inizieranno alle ore 18:00. Un sogno che, nel periodo più magico dell’anno, diventerà realtà! Un appuntamento live per uno show musicale che racchiuderà i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia. Divertimento, stupore, meraviglia, negli occhi dei bambini, che potranno vivere le magiche atmosfere del natale con la loro star e i suoi compagni, in un viaggio magico. - (PRIMAPRESS)