Codice Rosso Bis: primo arresto per molestie alla ex moglie in Sicilia con il nuovo dispositivo anti-femminicidio

(PRIMAPRESS) - GELA - Pedinava e minacciava la ex moglie, nonostante avesse il divieto di avvicinamento,e successivamente,mentre era agli arresti domiciliari,ha continuato a im- portunare e a insultare la donna. Insulti rivolti anche alla ex suocera. Per questa ragione l'uomo,32enne di Gela, nel Nisseno, è finito in carcere grazie a nuove disposizioni del Codice Rosso bis che prevede l'arresto in"flagranza differita". E' la prima volta che viene applicata in Sicilia,e una delle prime in Italia dall'entrata in vigore nelle scorse settimane. - (PRIMAPRESS)