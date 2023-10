Spettacoli: il ritorno di “Napoli nel Cuore” al Teatro Arcobaleno di Roma con Ammendola, Viviani e Cammariere

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un nuovo affascinante viaggio nella cultura napoletana attraverso la testimonianza di grandi protagonisti della musica, del teatro e della cultura. Torna sabato 14 ottobre al Teatro Arcobaleno di Roma l’11a edizione di “Napoli nel cuore”, la rassegna benefica dedicata alla cultura napoletana, che negli ultimi dieci anni ha affascinato il pubblico portandolo in viaggio nella Napoli di ieri e di oggi, grazie alla preziosa partecipazione di grandi artisti come Renzo Arbore, Tosca, Noa, Alex Britti, Teresa De Sio, Nino D’Angelo, Mogol ed Edoardo Bennato.

Tanti gli ospiti attesi per l’edizione 2023 che vede, oltre alla consueta presenza delle due “colonne portanti”, i due grandi attori Pino Ammendola e Vittorio Viviani, l’arrivo, con una sua personale dedica a Napoli, di un cantautore di classe come Sergio Cammariere. Le sue capacità di coniugare sonorità jazz, ritmi e contaminazioni latine con la canzone d’autore, ne fanno uno dei cantautori più originali della nostra scena musicale. Ci sarà poi il ritorno di uno dei più importanti musicisti della musica popolare europea Ambrogio Sparagna e l’attesa presenza di quello che ormai è un punto di riferimento nazionale quando si parla di Napoli e della sua cultura: Maurizio De Giovanni. - (PRIMAPRESS)