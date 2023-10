Paola Cortellesi sul red carpet della Festa del Cinema di Roma con “C’è ancora domani”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'apertura della 18ª Festa del Cinema di Roma ha già anticipato che sarà una rassegna tricolore e non per solo spirito nazionalistico ma perchè pesa ancora lo sciopero di Hollywood che aveva già penalizzato in parte anche Venezia per l'assenza di molte star. Anche Roma, dunque, sarà diversa per la connotazione che Gian Luca Farinelli e Paola Malanga, rispettivamente presidente e direttrice artistica, hanno voluto imprimere alla rassegna di quest’anno che appare diversa da quella della gestione Antonio Monda, che durante il suo settennato ha portato Hollywood a Roma e reso la manifestazione più orientata all'intrattenimento, con grandi nomi e film dal fascino internazionale. Un’impostazione, quella attuale, che si discosta anche dagli anni di Marco Müller, che aveva plasmato la Festa sul modello della grande competizione, con anteprime mondiali e un approccio più simile a festival come quelli di Rotterdam o Locarno. Nel 2023, invece, la kermesse romana fa scelte più italocentriche. Qualcuno ha parlato di un evento lontano dai fasti passati, che in pochi anni ha visto la manifestazione imporsi nello scenario cinematografico mondiale, posizionandosi tra i principali grandi eventi del settore. In diciott'anni di storia, centinaia di attori, registi e protagonisti del mondo del cinema, dell’arte e della cultura hanno sfilato sul red carpet dell’Auditorium di Roma. Quest'anno, invece, il tappeto sarà perlopiù tricolore e a dare il calcio d'inizio per il tappeto rosso è Paola Cortolleso con il suo "C’è ancora domani" primo film del Concorso Progressive Cinema: sul red carpet, assieme alla regista e interprete, ci saranno il cast del film formato da Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni, Francesco Centorame, Paola Tiziana Cruciani, Yonv Joseph, Alessia Barela, Federico Tocci, Priscilla Micol Marino, Mariachiara Orti, Silvia Salvatori, Mattia Baldo, Gianmarco Filippini e Lele Vannoli. - (PRIMAPRESS)