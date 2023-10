Festa del Cinema di Roma: arriva ‘The Performance’ dall’ultimo racconto del drammaturgo Arthur Miller

(PRIMAPRESS) - ROMA - È il fascino ipnotico della danza, i drammatici eventi dell'Europa degli anni '30 e la passione di un artista che culminano nel dilemma morale di un uomo. Così la sintesi di ‘The Performance’, l’adattamento cinematografico dell’ultimo racconto del leggendario drammaturgo Arthur Miller pubblicato sul The New Yorker che sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma (Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli) il 28 ottobre 2023 alle ore 21:30. Il vincitore dell'Emmy e del Golden Globe Jeremy Piven (Entourage) e il vincitore del premio BAFTA Robert Carlyle (Trainspotting, The Full Monty) recitano con un cast di ballerini di tip tap esperti tra cui Maimie McCoy (The Musketeers), Adam Garcia (Coyote Ugly), Lara Wolf (Quantico), il candidato al Tony Jared Grimes (Swing Kids), Yaniv Biton (The Monkey House) e l’esordiente Isaac Gryn. Prodotto da Sparks Go e Daniel Finkelman Films, ‘The Performance’ segue il viaggio di Harold May (Piven), un talentuoso ballerino di tip tap e immigrato ebreo americano di seconda generazione la cui carriera è stata relegata nella scena dei club di New York. Durante una tournée in Europa, Harold e il resto della sua compagnia vengono scoperti da un addetto tedesco (Carlyle), che offre ai ballerini un'irresistibile somma di denaro per una singola esibizione. Non sanno però che lo spettacolo è per Adolf Hitler. Shira Piven (Welcome to Me, Fully Loaded) dirige la storia di Miller, apparsa per la prima volta sul New Yorker. Lei e Joshua Salzberg hanno adattato il racconto per lo schermo, mentre le coreografie sono di Jared Grimes (A Soldier’s Play). Il produttore principale Daniel Finkelman (Menashe, The Vigil) e il produttore Chaya Amor di Sparks Go (The Vigil), insieme al produttore Jenny ShakeShaft (Jay e Silent Bob The Reboot, Hellfire), hanno scelto Bratislava, in Slovacchia, per le riprese principali, dove l'architettura fedele all'epoca e le troupe esperte del Paese ne hanno fatto una location ideale. Jeremy e Shira Piven sono cresciuti in una famiglia di artisti teatrali. Questa è la loro prima collaborazione come attore e regista. "Questa non è una tipica storia della Seconda Guerra Mondiale", afferma la regista. “Quello che mi ha colpito della sceneggiatura e mi ha indotto, in ultima analisi, a girare il film, è il fatto che si tratta di una storia contemporanea. Harold May, un uomo alla disperata ricerca di successo, si ritrova a ballare il tip tap mentre il mondo va in pezzi. Alla fine, Harold è costretto a fare delle scelte come essere umano, più specificamente come ebreo, che lo collegano con una parte essenziale, forse sepolta, di se stesso. Siamo assolutamente entusiasti di avere la nostra anteprima mondiale a Roma. Abbiamo girato il film interamente in Europa e abbiamo un cast e una troupe così internazionali che so che ci sentiremo come a casa”. ‘The performance’ è stato un vero e proprio atto d'amore per Jeremy Piven, che attribuisce a sua madre il merito di avergli presentato quello che lui chiama il ruolo della sua carriera. "Mia madre mi ha regalato il pezzo di Arthur Miller apparso sul New Yorker e mi ha detto: 'Penso che la storia ti piacerebbe e ti vedo bene nel ruolo di Harold'. Mia sorella Shira e io siamo cresciuti a teatro e abbiamo assimilato il lavoro dei drammaturghi. Veniamo da una famiglia di teatranti, entrambi i nostri genitori erano attori, registi e insegnanti. Mia madre è stata la mia insegnante di recitazione da quando avevo 8 anni, e Shira è la migliore regista di attori con cui abbia mai lavorato, quindi è diventato un progetto di famiglia”. - (PRIMAPRESS)