Cinema, Borgonzoni (MiC): “In sette anni fondi per 790 milioni di euro. 2024 anno record”

(PRIMAPRESS) - Cinema, Borgonzoni su investimenti MiC per sale: “In sette anni fondi per 790 milioni di euro. 2024 anno record” ROMA - Il 2024 ha segnato un anno di record per il cinema. "Ma sconcerta sentire affermare inesattezze circa gli investimenti del Ministero per le sale cinematografiche. Dal 2018 (anno in cui è diventata operativa la Legge Cinema) al 2024 il comparto ha beneficiato di oltre 790 milioni di euro e proprio il 2024 è stato un anno record per stanziamento: sommando tutte le linee di intervento, i fondi lo scorso anno hanno toccato quota 216 milioni di euro”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che aggiunge infine: “Ci tengo inoltre a precisare che dal 2024 il Piano straordinario è stato stabilizzato, divenendo ordinario”. - (PRIMAPRESS)