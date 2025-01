Cinema: presentato a Roma “Captain America: Brave new World” con Antony Mackie e Harrison Fort

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato all'Auditorium Conciliazione di Roma l'attesissimo film di Antony Mackie, Captain America: Brave New World, in uscita il 12 febbraio. L'attore ha incontrato fan della saga dei superoi e giornalisti, condividendo le sue riflessioni sul passaggio di testimone da Chris Evans. Nel ruolo di Sam Wilson, Mackie porta un messaggio di speranza e responsabilità nel Marvel Cinematic Universe. “Captain America non è solo un eroe per l’America, ma un punto di riferimento globale,” ha dichiarato. Il film, che introduce anche Harrison Ford come Presidente degli Stati Uniti, mescola intrattenimento e riflessioni su leadership e politica globale.

Mackie ha commentato il ruolo sociale del cinema nel trasmettere la difesa di valori dove tutti noi possiamo interpretare un ruolo da supereroe ispirando i giovani. La presenza di Harrison Ford sul set ha aggiunto grande carisma e una forte influenza anche fuori dalle scene. - (PRIMAPRESS)