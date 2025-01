Italy for Novie: il sito che mappa tutte le location italiane per il cinema. Borgonzoni (MIC) “ Sarà aggiornato ad ogni ciack

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si chiama Italy for Movie, il sito realizzato per essere d'aiuto a ricercare location per film. Uno strumento di facile consultazione, che mappa e tiene aggiornato il polso della produzione cinematografica ed audiovisiva in Italia, offrendo un quadro dei set attivi sul nostro territorio che prevedono l’impiego di troupe. Ringrazio la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura che, con il supporto operativo di Cinecittà e la collaborazione del sindacato di categoria Slc Cgil, ha permesso la realizzazione sul portale Italy for Movies della nuova sezione ‘Sul set’, un servizio che riteniamo fondamentale e che è ora finalmente online”Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a proposito della nuova sezione di Italy for Movies, portale dedicato alle location e agli incentivi a disposizione di chi volesse girare film, documentari o serie tv nella Penisola.

“Attualmente sono 17 le opere sul set. Dallo scorso 1° novembre ad oggi sono 82 quelle monitorate” fa sapere la Senatrice, che spiega: “L’elenco dei set attivi che prevedono l’impiego di troupe sul territorio nazionale sarà aggiornato ad ogni nuovo ciak su base settimanale. Le produzioni concluse arricchiranno un database, importante anche a fini statistici. Inoltre, di ciascun titolo in lavorazione saranno specificati dettagli utili come ad esempio la tipologia di produzione, il genere affrontato dal regista, il numero dei lavoratori coinvolti nella realizzazione dell’opera. Più trasparenza, dunque, ma anche una conoscenza sempre più approfondita della produzione in Italia”. - (PRIMAPRESS)