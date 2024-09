Cinema: ‘La Testimone-Shaeen’ il film denuncia di Nader Saeivar contro l’oppressione femminile in Iran

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una coraggiosa lotta contro l’oppressione femminile in Iran. Dopo aver vinto il Premio degli Spettatori nella sezione Orizzonti Extra all'81 esima edizione del Festival di Venezia, “La testimone - Shahed” di Nader Saeivar, arriva nelle sale italiane dal 31 ottobre con No Mad Entertainment. Saeivar, già vincitore del Festival di Cannes per aver scritto la sceneggiatura di “Tre volti”, ha scritto il film in collaborazione con Jafar Panahi, regista Orso d'Oro per “Taxi Teheran” e Leone d’Oro per “Il cerchio”, che ne ha curato anche il montaggio. Un lungometraggio che offre una profonda riflessione sui temi sociali fondamentali che risuonano con grande attualità, invitandoci a considerare quanto sia cruciale lottare sempre contro le ingiustizie. Protagonista è l’attrice Maryam Bobani, una coraggiosa anziana che sfida apertamente il Governo denunciando la morte della figlia adottiva per mano del violento marito, incarnando la lotta delle donne iraniane per la libertà. Specchio delle attuali condizioni della società iraniana, “La testimone – Shahed” mostra il modo in cui opera il governo e come le persone debbano obbedire a queste politiche anche a rischio della propria dignità. - (PRIMAPRESS)