Cinema: a Paola Cortellesi il Nastro d’Argento per il suo film “C’è ancora domani”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi è il Film dell'anno dei Nastri d'Argento.Ne ha dato notizia la presidente dei Giornalisti cinematografici,Delli Colli Il film "ha dimostrato fin dal debutto una svolta non solo nel rapporto con il pubblico ma anche nella capacità di leggere, nella storia di una donna di ieri,temi che toccano un nervo scoperto nella società e nella tragica quotidianità di un tempo che per le donne non sembra aver cancellato violenza di ge- nere né discriminazione", si legge nel- le motivazioni.a - (PRIMAPRESS)