Cabaret: al Goethe Institute di Roma vanno in scena atmosfere anni ‘20 con “Diva. Una sinfonia per Weimar”

Al Goethe Institute di Roma il 29 febbraio va in scena "Diva. Una sinfonia per Weimar", lo spettacolo di cabaret di Bruno Maccallini, drammaturgia di Antonella Ottai con Chiara Bonome, Bruno Maccallini e Pino Cangialosi elaborazione musicale e arrangiamenti di Pino Cangialosi per la regia di Bruno Maccallini. Diva, rende omaggio alla capacità eversiva delle protagoniste delle scene berlinesi, cantanti, attrici, poetesse, scrittrici e giornaliste che hanno rivoluzionato l'immagine del femminile negli anni Venti-Trenta.