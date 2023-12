Apre a Torino la XXIV edizione Film Festival & Campus dedicato ai ragazzi. Rai Kids presenta 4 nuovi titoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via domani la XXIV edizione del Sottodiciotto Film Festival & Campus di Torino, il festival cinematografico organizzato da Aiace Torino e Città di Torino - Dipartimento Servizi Educativi. Anche per questa edizione si rinnova la collaborazione con Rai Kids che quest'anno assegnerà anche il suo premio per il miglior cortrometaggio. Nell'ambito della rassegna saranno presentati 4 nuovi titoli dell’offerta Rai che bambini e ragazzi potranno vedere su Rai Yoyo, Rai Gulp e Rai Play.

Si inizia venerdì 15 dicembre, alle 18, con la proiezione in anteprima assoluta dei primi due episodi di “Snow Black 2”, al Cinema Massimo di Torino, alla presenza del cast e della produzione.

La prima serie tv mystery italiana per ragazzi, prodotta da Good Karma con Rai Kids torna con una seconda stagione che debutterà a gennaio su Rai Gulp e RaiPlay: dieci nuovi episodi per scoprire insieme ai fratelli Ella e Kennedy Davis dove sia finita la giovane video blogger conosciuta sul web come Snow Black.

Sono passati alcuni mesi dall’ultima volta in cui Ella e Kennedy hanno avuto contatti con Snow Black e i due ragazzi sono andati avanti con la loro vita. La cittadina di Flor è diventata la loro nuova casa, le amicizie sono diventate solide e si sono stabiliti anche legami più profondi. Ma improvvisamente il mistero della scomparsa di Snow Black si infittisce e si lega ad altre sparizioni, mentre una nuova sostanza stupefacente inizia a circolare tra i ragazzi di Flor. Sabato 16 dicembre, alle ore 16, sempre al cinema Massimo, grande festa per il ritorno di “Grisù”. Una nuova serie in 3D ispirata al popolare personaggio il Draghetto Grisù, di Nino e Toni Pagot, prodotta da Mondo Tv France, Rai Kids e ZDF Studios.

Il draghetto Grisù ha da sempre ben chiaro cosa vuole fare da grande, e quale sia la sua vocazione, e lo ripete a tutti: “io da grande farò il pompiere!”. Coraggiosi, altruisti, determinati ad aiutare, così sono i pompieri, e così sogna di essere anche il nostro piccolo eroe. Grisù è un giovane drago sputafuoco, la sua natura è un ostacolo alla sua vocazione da pompiere. Ma ogni volta che Grisù è testimone di un incidente, o quando la sirena dei pompieri suona, per il suo senso del dovere non può resistere e vola in soccorso: proprio come un pompiere! Per Grisù tutti gli ostacoli e le sfide che si trova a dover superare non sono altro che nuove prove nel suo cammino verso la sua più forte certezza: da grande sarà un pompiere!

Ad accompagnare il grande ritorno su Rai Yoyo di Grisù ci sarà anche una festa speciale per i bambini con la partecipazione del corpo deiVigili del Fuoco di Torino e la mascotte di Grisù al Cinema Massimo.

Domenica 17 dicembre, alle ore 16, un’altra anteprima al Cinema Massimo: “OGM Travels Agency”, un cartone animato spiritoso e divertente, che affronta in maniera efficace le tematiche della sostenibilità, della tutela dell’ambiente e del rispetto della terra. La serie, prodotta con Studio Campedelli, arriverà prossimamente su Rai Gulp e Rai Play.

La partecipazione di Rai Kids col Sottodiciotto 2023 si conclude lunedì 18 dicembre alle ore 18 al Cinema Massimo con l’anteprima di alcuni episodi della nuova divertente serie d’animazione per ragazzi “Spooky Wolf”, in arrivo nel 2024 su Rai Gulp e su RaiPlay. Prodotta da Movimenti Production con la partecipazione di Rai Kids e di KidsMe, la serie mostra le esilaranti avventure del giovane detective Spooky Wolf che, con i suoi amici, indaga sui bizzarri misteri di Fantaville, fronteggiando i più strani e buffi criminali. - (PRIMAPRESS)