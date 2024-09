Motorismo storico: nasce il premio giornalistico "ASI Classic Motor Press Award"

(PRIMAPRESS) - TORINO - Un premio giornalistico per raccontare il motorismo storico con l'obiettivo di trasferire quelle ampie pagine di ingegno meccanico e creatività del design italiano alle future generazioni. E' questo lo spirito che anima il premio giornalistico presentato a Villa Rey a Torino dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI). "Con l'ASI Classic Motor Press Award - ha spiegato il presidente Alberto Scuro - vogliamo premiare gli operatori dell'informazione impegnati a testimoniare la cultura del nostro patrimonio motoristico fatto di ingegno creativo e stilistico che rappresenta la base per progettare il futuro dell'automotive".

Il premio che porta il patrocinio della Federazione Nazionale della Stampa, dell'Unione Stampa Sportiva e dell'Unione Italiana Giornalisti dell'Auto e della Federazion Internationale Vehicules Ancienes, sarà assegnato nel 2025 per articoli presentati a partire da oggi 16 settembre 2024 e sino al 30 giugno 2025. - (PRIMAPRESS)