Premio Motorismo Storico 2024 di Asi ad Arturo Merzario, il campione “cowboy” di automobilismo mondiale

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Assegnato al campione di automobilismo Arturo Merzario il “Premio Nazionale per il Motorismo Storico” dell'ASI arrivato alla sua sesta edizione. La cerimonia di consegna è avvenuta all'ASI Village nel corso del salone "Auto&Moto d'Epoca" che si è tenuto a Bologna lo scorso fine settimana. L'81enne pilota, conosciuto dentro e fuori il mondo delle corse anche per il suo vezzo di indossare un cappello da cowboy, è stata una delle figure di spicco dell'automobilismo sportivo mondiale.

Ad assegnare il riconoscimento è stato il Presidente dell'Automotoclub Storico Italiano (Asi) Alberto Scuro accompagnando la consegna con la seguente motivazione: “Un cappello da cowboy è diventato il suo segno distintivo e ne definisce anche il carattere di chi correva per amore della velocità pura e del rischio consapevole. Arturo Merzario ha attraversato un’intera epopea del motorismo, passando dai team più blasonati della Formula 1 e correndo in tutti i templi della velocità, scrivendo una storia densa di imprese e guidando con naturalezza alla 24 Ore di Le Mans come alla Targa Florio, oppure al Nurburgring con quel salvataggio di Niki Lauda dall’auto in fiamme, che Merzario fa scorrere solo come un episodio di vita che si è risolto nel migliore dei modi. Arturo Merzario è un talento poliedrico, un gentleman delle corse nato per esaltarsi al volante di una vettura. La sua perseveranza e il suo impegno che ancora oggi nel nostro mondo lo vede attivissimo lo hanno reso un’icona.”

Il Premio ASI per il Motorismo Storico è stato istituito nel 2019 e nel suo albo d’oro figurano non solo personalità del mondo strettamente legate al motori ma anche quelle che hanno contribuito a preservare la storia è la cultura del motorismo d'epoca come l'ex Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. l’ingegnere Giampaolo Dallara, i car designer Marcello Gandini e Leonardo Fioravanti per la doppia assegnazione del 2021, il quindici volte iridato nel motomondiale Giacomo Agostini e l’indimenticata direttrice del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino Mariella Mengozzi. - (PRIMAPRESS)