Morgan Midsummer: l’intramontabile inglese ridisegnata da Pininfarina per un barchetta già cult

(PRIMAPRESS) - MILANO - Saranno prodotti solo 50 esemplari e già destinati ad essere un oggetto cult e da collezione. È la Morgan Midsummer che porta la firma di Pininfarina una celebrazione del coachbuilding e dello stile senza tempo che è riuscito ad infrangere anche i canoni dell'intramontabile brand inglese. Creata in riconoscimento del periodo d'oro del design europeo delle barchette, questa speciale rappresenta la visione condivisa della Morgan e di Pininfarina, che hanno collaborato per reinterpretare e celebrare l'intramontabile silhouette Morgan. Un progetto speciale Morgan, Midsummer dimostra la flessibilità del design Morgan e allo stesso tempo mette in mostra la rara abilità degli artigiani che modellano a mano ogni elemento della sua caratteristica carrozzeria. Midsummer è basata sull'ultima piattaforma Morgan CX-Generation Bonded Aluminium e monta un motore turbo a sei cilindri e un cambio automatico a otto velocità. Massimo Fumarola, Chief Executive Officer della Morgan Motor Company, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di presentare Midsummer, un progetto speciale a serie limitata che celebra due secoli di coachbuilding e rappresenta l'incarnazione dei valori fondamentali della Morgan e l'apice delle capacità artigianali della sua talentuosa forza lavoro. "Midsummer è dedicata a persone entusiaste che potranno godere di un'esperienza di guida non convenzionale, sensoriale e analogica. Identificando e reinterpretando gli ideali della Morgan, Midsummer trasforma la nostra eredità in un'estetica affascinante, sofisticata e senza tempo. "Il successo di Midsummer dimostra cosa sia possibile fare grazie alla collaborazione con persone che la pensano allo stesso modo ed è stato memorabile e gratificante lavorare con Pininfarina per contribuire a dare vita a questo progetto speciale. Pininfarina, forte di un'incredibile eredità di coachbuilding e design, ha introdotto le più recenti competenze in materia di design e visualizzazione, oltre a nuove idee, in un momento in cui la Morgan sta affrontando il proprio entusiasmante viaggio. “È stato un piacere dare il benvenuto ai clienti nuovi ed esistenti per vedere Midsummer prima della presentazione al pubblico, e siamo stati sopraffatti dall'accoglienza positiva ottenuta finora. Questo esempio unico di carrozzeria, che si colloca tra arte e design, va al cuore di ciò che la Morgan sa fare meglio. Con due tradizioni, due culture e un totale di duecento anni di esperienza uniti da una profonda fede nei principi dell'artigianato, quel cuore batte più forte che mai”. Giuseppe Bonollo, SVP Sales & Marketing di Pininfarina, ha dichiarato: "Insieme alla Morgan, siamo molto orgogliosi di essere alla guida del movimento dei carrozzieri. Questa straordinaria collaborazione unisce i 115 anni di filosofia dellaMorgan nella costruzione di carrozzerie con i quasi 95 anni di tradizione di Pininfarina nel disegnare e realizzare veicoli su misura. L'eredità già unica delle due case automobilistiche, messa insieme, produce un risultato senza precedenti nel nostro settore. Grazie alla sinergia perfetta tra i nostri team e alla passione condivisa da entrambi i marchi, emerge un nuovo capolavoro che fonde l'eredità britannica con il design senza tempo di Pininfarina. La Midsummer, adornata con il badge "Pininfarina Fuoriserie", una prima assoluta per un'auto di serie, è destinata a diventare un culto". - (PRIMAPRESS)