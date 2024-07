Cantautori visti da vicino a Diano Marina: da Enrico Ruggeri a Ron e Paola Turci al Molo delle Tartarughe

(PRIMAPRESS) - DIANO MARINA (IMPERIA) - Prende il via oggi 5 luglio, con ENRICO RUGGERI alle ore 21.30, presso il Molo delle Tartarughe a Diano Marina (Imperia), “INCONTRI RAVVICINATI CON I CANTAUTORI”, la rassegna ideata da Stefano Senardi che promuove la cultura musicale creando opportunità di dialogo e confronto nel contesto della canzone d’autore. Durante la serata ENRICO RUGGERI si esibirà sul palco proponendo al pubblico in acustico alcuni dei suoi brani più importanti e dialogherà con Stefano Senardi e Maurilio Giordana di Radio Onda Ligure, che modererà la serata ripercorrendo alcuni momenti fondamentali della sua carriera e della sua esperienza creativa partendo dall’autobiografia del cantautore “40 VITE (senza fermarmi mai)” (Collana le Polene, La nave di Teseo) in cui l’eclettico artista propone un racconto inedito della sua incredibile vita professionale e personale attraverso i brani dei suoi album. Gli ospiti di questa edizione sono Enrico Ruggeri (domani, venerdì 5 luglio), Ron (11 luglio), Morgan (9 agosto) e Paola Turci (31 agosto). “INCONTRI RAVVICINATI CON I CANTAUTORI” offre l’opportunità unica a tutti i cittadini e ai visitatori interessati di partecipare e di conoscere da vicino la storia degli artisti e gli aneddoti che si celano dietro le canzoni di alcuni dei più importanti rappresentanti della musica d’autore in Italia, permettendo al pubblico di immergersi nel loro mondo. «Sono molto contento – ha dichiarato Enrico Ruggeri – Ogni volta che Stefano Senardi ha un’idea sono il primo ad appoggiarla. Ci frequentiamo da quarant'anni e oltre ad essere stato il mio discografico, è diventato un mio amico. L’amicizia è rimasta nonostante i cambi di casacca che abbiamo fatto negli Ottanta, Novanta, Duemila. Stare sul palco con lui sarà molto piacevole perché conosce un’infinità di cose. Non vedo l’ora di venire». La manifestazione Ideata e curata da Stefano Senardi è organizzata da Intersuoni Srl in collaborazione con BMU Music di Ettore Caretta. È promossa dal Comune di Diano Marina e dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi e gode del patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, del Club Tenco e di Rockol. - (PRIMAPRESS)