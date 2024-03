Aeroporto di Roma: inaugurata la piattaforma digitale “Shop&Fly”. Consentirà acquisti anticipati al Da Vinci

(PRIMAPRESS) - FIUMICINO (ROMA) - Al via la nuova piattaforma digitale “ Shop&Fly ”, che i passeggeri del Leonardo da Vinci di Fiumicino potranno utilizzare per prenotare in anticipo i prodotti disponibili sul sito di Aeroporti di Roma e acquistarli al momento del ritiro direttamente in aeroporto. A pochi giorni dall’inizio della stagione di picco dei transiti 2024, ADR ha voluto offrire un'estensione delle opportunità commerciali per i viaggiatori in partenza e in arrivo a Roma Fiumicino. L'aeroporto recentemente è stato nominato per il settimo anno consecutivo miglior hub europeo per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri. Con “ Shop&Fly ”, accedendo dai loro device digitali al sito shop.adr.it , i viaggiatori hanno così la possibilità di scegliere tra un’ampia offerta di prodotti dei marchi più prestigiosi e di tendenza di profumi, cosmesi, eno-gastronomia e giocattoli per un totale di oltre 9.000 prodotti di circa 600 brand in vendita nei negozi Aelia Duty Free di Lagardère Travel Retail. Una nuova opportunità, resa ancora più attrattiva da uno sconto speciale del 10% riservato agli ordini online rispetto agli acquisti fatti direttamente in negozio. - (PRIMAPRESS)