Vela: è pareggio a Barcellona tra Luna Rossa e Ineos Britannia alla finale della Louis Vuitton Cup

BARCELLONA - Luna Rossa pareggia con Ineos Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup. Nelle acque di Barcellona, l'imbarcazione italiana va sul 2-2 con quella inglese dopo aver perso la prima e vinto la seconda regata di giornata. La prima non è stata neppure disputata, in quanto Luna Rossa ha lamentato un danno alla randa (rottura di alcune bacchette di carbonio). Dopo molti rinvii causa vento forte, la seconda regata ha visto il successo di Luna Rossa in volata.