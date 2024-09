Finale Louis Vitton Cup 2024: il 26 settembre tornano in acqua Luna Rossa e Ineos Britannia

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Messa a punto delle attrezzature, allenamenti senza sosta e diete ferree, stanno caratterizzando le giornate che precedono l'ultimo atto della sfda di finale tra Luna Rossa e Britannia, per la conquista della Louis Vuitton Cup 2024 e il posto da sfidante per la 37ª America’s Cup. Dal 26 settembre al 5 ottobre si terrà la finale che decreterà il challenger chiamato ad affrontare il defender Team New Zealand nella prestigiosa Coppa America. Dopo le qualificazioni sono solo due imbarcazioni a sfidarsi l'inglese Ineos Britannia e l'italiana Luna Rossa Prada Pirelli Team, con Bruni al timone e a bordo il due volte oro Olimpico Ruggero Tita nell'equipaggio, reduce dal trionfo nel Nacra 17 (in coppia con Caterina Banti) a Parigi 2024 dopo il successo di Tokyo 2020. - (PRIMAPRESS)