Vela: Luna Rossa parte da -2 e oggi si gioca il tutto per tutto per la Louis Vuitton Cup

BARCELLONA -Luna Rossa si gioca il tutto per tutto nella finale della Louis Vuitton Cup. Servono due vittore e a fare la differenza sarà l'intensità del vento. Oggi è il giorno in cui si assegna la Louis Vuitton Cup e per la Luna italiana non è un'impresa impossibile. Gli inglesi di Ineos Britannia, dopo le due ultime vittorie, confidano di mantenere il vantaggio che li ha portati sul 6-4 sperando di riportare la "vecchia brocca" a Londra ma intanto devono mettere le mani sul trofeo d'argento della maison parigina. Ma anche Luna Rossa non vuole rinunciarvi e Max Sirena lo ha fatto capire chiaramente. Le regate inizieranno alle 14,10 ma al momento il meteo non prevede che soffi un buon vento.