Tennis: trionfo nella finale BNL di Roma di Errani e Paolini. Battuta la coppia Gauff e Routliffe

(PRIMAPRESS) - ROMA - La finale del femminile di tennis infiamma il Foro Italico per gli Internazionali di tennis BNL. Dopo 12 anni due azzurre Errani e Paolini trionfano di nuovo agli Internazionali d’Italia superando al super tie-break la statunitense Gauff e la neozelandese Routliffe, terze favorite del seeding. Per Sara è il secondo trionfo al Foro Italico dopo quello del 2012 (con Roberta Vinci), per Jasmine è il primo. - (PRIMAPRESS)