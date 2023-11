Tennis: alle Atp Finals di Torino la vittoria di Sinner sul danese Rune regala il pass per le finali a Djokovic

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il tennista italiano Jannik Sinner procede in testa nel girone delle Nitto Atp Finals. Dopo la vittoria di ieri sera con l'impulsivo danese Holger Rune in tre set nell'ultimo match del Gruppo Verde, l'altoatesino chiude al primo posto. Ma è anche una vittoria che ha assicurato a Novak Djokovic il pass per le semifinali da secondo del girone. Una presenza importante per tenera alta l'attenzione alla sfida finale del torneo torinese. - (PRIMAPRESS)