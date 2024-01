Supercoppa: a Riad la finale è Inter-Napoli. I nerazzurri conquistano il pass con un tris alla Lazio

(PRIMAPRESS) - RIAD - Per la Supercoppa italiana a Riad, la biglietteria dello stadio arabo non ha gioito. Le tribune semivuote hanno fatto sfondo alla semifinale: Inter-Lazio finita 3-0. Il ko dei laziali ha mandato in finale i nerazzurri che incroceranno il Napoli. Partono fortissimo i nerazzurri. Diverse le occasioni,il gol arriva al 17': centro di Bastoni, correzione col tacco di Dimarco, Thuram insacca da due passi. Lazio alle corde, l'Inter insiste e Barella incrocia la traversa (36') al volo su assist di Dimarco. Il raddoppio è solo rinviato a inizio ripresa. Ingenuo contatto di Pedro su Lautaro, Calhanoglu trasforma il rigore (50'). Passano 2' e Lautaro centra la traversa. All'87', in ripartenza, Frattesi fa il tris. - (PRIMAPRESS)