Conflitto MO, oggi a Riad un vertice della Lega Araba e della Cooperazione Islamica

(PRIMAPRESS) - RIAD - Si terrà oggi in Arabia Saudita un vertice straordinario arabo-islamico per discutere la situazione nella Striscia di Gaza. A Riad si terrà contemporaneamente l'incontro della Lega Araba e dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OIC).

"A causa delle circostanze eccezionali a Gaza, il Regno ha deciso di ospitare sabato un vertice arabo-islamico straordinario a Riad", ha affermato il ministero degli Esteri in una nota. “Ciò sostituisce il vertice arabo di emergenza precedentemente pianificato e il vertice islamico straordinario previsto per la stessa data”.

Il ministero ha affermato che la decisione di tenere il vertice arabo-islamico “sottolinea l’importanza di unificare gli sforzi e di presentare una posizione unitaria che esprima la volontà araba-islamica congiunta riguardo agli sviluppi gravi e senza precedenti a Gaza e nei territori palestinesi”.

Israele ha lanciato incessanti attacchi aerei e terrestri sulla Striscia di Gaza – inclusi ospedali, residenze e luoghi di culto – dopo l’attacco transfrontaliero da parte del gruppo di resistenza palestinese Hamas, il 7 ottobre.

Sono stati uccisi almeno 11.078 palestinesi, tra cui 4.506 bambini e 3.027 donne. Il bilancio delle vittime israeliane, nel frattempo, è di quasi 1.400, secondo i dati ufficiali. - (PRIMAPRESS)