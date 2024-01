Supercoppa: l’Inter conquista l’8º titolo contro il Napoli (0-1) ma Riad è da cancellare

(PRIMAPRESS) - RIAD - Una Supercoppa meritata dall'Inter ma da cancellare per la Lega. Un fiasco per la storia del calcio anche per la brutta pagina scritta durante i fischi del minuto di silenzio dedicato alla scomparsa di un grande campione come Gigi Riva. L'Inter ha vinto la sua ottava Supercoppa (terza consecutiva) nel paese arabo dove la cultura del calcio è solo spettacolo comprato in moneta.

La cronaca della partita tra Inter e Napoli, battuto per 1-0, inizia con un tiro di Dimarco che una deviazione fa lambire il palo. Calhanoglu e poi Lautaro non impensieriscono Gollini. Napoli ordinato, Kvaratskhelia sonda l' attenzione di Sommer a inizio ripresa. Poi il crollo con Simeone: due gialli in 5', dal 60' partenopei in dieci. I nerazzurri premono. Thuram non concre tizza due ghiottissime occasioni.Gollini strepitoso va a chiudere Arnautovic e Frattesi, ma subito dopo (91') Lautaro in rete da centroarea il cross di Pavard e chiude il match.