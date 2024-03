Serie A: il Napoli sciupa una ghiotta occasione. E' solo 1-1 con il Torino

foto di Norma Rossi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Ha sprecato una ghiotta occasione di farsi sotto alle pretendenti per un posto in Europa questa sera il Napoli. Quest'anno peraltro non è mai riuscita a vincere tre partite di seguito. E stasera ci sarebbe riuscito se non fosse stato per la solita disattenzione della difesa che con la complicità di Meret (che non esce dai pali della porta neanche con un fucile puntato, ndr) hanno praticamente permesso a Sanabria appena entrato tranquillamente di rovesciare in rete la palla dell'1-1. Un'altra nota stonata della partita di questa sera è stato l'arbitraggio di Orsato, che in molti ritengono sia il miglior arbitro italiano e che invece è probabilmente solo il più supponente e che stasera si merita uno zero in pagella. Arbitraggio a senso unico per molta parte della partita e ha fatto perdere tempo al Torino senza colpo ferire. Un arbitro che se andasse in pensione non lo rimpiangerebbe nessuno. Ma veniamo al match. Osimhen non inquadra il bersaglio di testa.C'è lavoro anche per Meret, sul fendente di Zapata Nella ripresa botta e risposta. Apre lo score Kvaratskhelia, in scivolata dopo il pregevole uno-due con Mario Rui al 61'. Al 64', su azione d'angolo, Sanabria (entrato dopo il gol) si produce in una spettacolare rovesciata. Milinkovic dice di non alla sventola di Kvaratskhelia, poi il georgiano impatta la traversa con un tiro-cross. Alla fine la stanchezza prevale ed il Napoli impatta sull'ennesimo pareggio.



IL TABELLINO

NAPOLI-TORINO 1-1

Napoli (4-3-3): Meret 5; Di Lorenzo 6, Ostigard 6,5, Juan Jesus 6, Mario Rui 6,5 (34' st Olivera sv); Anguissa 5,5, Lobotka 6 (48' st Lindstrom sv), Zielinski 4 (22' st Traoré 5,5); Politano 6,5 (22' st Raspadori 5,5), Osimhen 5, Kvaratskhelia 7,5.

A disp.: Contini, Gollini, Natan, Rrahmani, Mazzocchi, Dendoncker, Simeone. All.: Calzona 5,5

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic 7; Djidji 5,5 (32' st Sazonov 5,5), Buongiorno 7, Rodriguez 6; Bellanova 6 (42' st Lazaro sv), Linetty 6 (42' st Vojvoda sv), Gineitis 6, Masina 5,5; Vlasic 6; Pellegri 5 (18' st Sanabria 7), Zapata 5,5.

A disp.: Gemello, Popa, , Savva, Kabic, Okereke. All.: Juric (Paro in panchina) 5,5

Arbitro: Orsato 0 (zero)

Marcatori: 16' st Kvaratskhelia (N), 19' st Sanabria (T)

Ammoniti: Osimhen, Juan Jesus (N); Zapata, Buongiorno (T)

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)