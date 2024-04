Trekking natura tra i sentieri ed i panorami della Villacher Alpenstrasse in Carinzia

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - La “Villacher Alpenstrasse”, è una tra le strade più spettacolari della Carinzia, in 16,5 km si godono panorami spettacolari dal cuore del Monte Dobratsch. Gli impianti di risalita che erano presenti nell'area sono stati smantellati con una coraggiosa politica a favore della riconversione in totale Parco Naturale. Un'operazione lungimirante iniziata ormai nel lontano 2002 ma che ha dato una svolta significativa al turismo sostenibile, a contatto diretto con la natura. Qui sono disegnati diversi itinerari naturalistici per poter osservare flora e fauna, magari accompagnati dalle guide del Parco. Un eden in cui è possibile anche un trekking di più giorni, seguendo il “Dobratsch Rundwanderweg”, un percorso ad anello di una settantina di chilometri che gira intorno al monte in senso antiorario tra villaggi e alpeggi. Nel Parco sono presenti accoglienti rifugi dove fermarsi per una sosta e, soprattutto, per assaporare la cucina locale. La vista sulle montagne circostanti, sulle Alpi Giulie, sulle Caravanche e sui Nockberge, è eccezionale. Giunti in vetta, lo sguardo spazia su tutti i laghi della zona turistica di Villach, dal Wörthersee al Lago Faak a Lago di Ossiach. Il Parco Naturale del Monte Dobratsch è raggiungibile tramite bus navetta, gratuito per i possessori della Erlebnis CARD: dall’8 maggio al 9 ottobre 2024, il mercoledì e il sabato; dal 7 luglio all’8 settembre 2024 anche la domenica e i festivi. - (PRIMAPRESS)