Rugby, al Sei Nazioni l’Italia sfiora sfiora di un soffio la vittoria in casa della Francia (13-13)

Al 6 Nazioni di rugby, l'Italia strappa un pareggio a Lilla in Francia e sfiora anche la vittoria. Francia-Italia 13-13. Un palo all'81' nega all'Italia lo sto- rico successo a Lilla, in casa della Francia. La terza partita del '6 Nazioni' si chiude col pareggio, 13-13. L'Italia soffre parecchio nel primo tempo. Subisce una meta, trasformata, e poi un piazzato, oltre ad altre situazioni pericolose. Ma resta attaccata al punteggio col piazzato di Page-Relo. Al riposo 10-3. Il rosso a Danty a inizio ripresa costringe la Francia in 14. C'è il piazzato del 13-3,poi tocca agli azzurri: piazzato di Garibisi e meta di Capuozzo. E in coda il clamoroso palo.