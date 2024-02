Rugby: l’Italia cede all’Inghilterra al 6 Nazioni (24-27). Grande partenza degli Azzurri poi asserragliati in difesa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il match del Sei Nazioni di rugby tra Italia e Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma Finisce 24-27. Un risultato che lascia l'amaro in bocca perché gli Azzurri al 24′ conducevano 17-8 e le attese per portare a casa la partita erano cresciute. Rammarico per il secondo tempo giocato quasi esclusivamente nella propria metà campo dall’Italia, brava comunque a strappare un punto nel finale grazie alla meta di Ioane, che ha ridotto il gap entro i sette punti di scarto. Prossimo match in Irlanda. - (PRIMAPRESS)