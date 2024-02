Quarta edizione Nations League: l’Italia ‘pesca’ Belgio, Francia e Israele nel Gruppo 2

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Nations League, l'Italia 'pesca' Francia, Belgio e Israele. E' l'esito del sorteggio dei gironi di Nations League. L'urna di Parigi posiziona gli azzurri nel gruppo 2. L'incontro con i 'Diavoli rossi' e i 'Bleues' non saranno una passeggiata e potenzialmente la formazione israeliana dovrebbe impensierire di meno. E' la quarta edizione della competizione Uefa (in mattinata il 48° Congresso) Campione in carica la Spagna, mentre gli azzurri hanno chiuso al terzo posto per la seconda volta di fila. - (PRIMAPRESS)