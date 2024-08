Parigi 2024: i risultati della 7ª giornata dall’argento del canottaggio alla vittoria del Setterosa sulla Grecia

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Nella settima giornata dei Giochi di Parigi 2024, gli azzurri Stefano Oppo e Gabriele Soares conquistano l'argento nel doppio pesi leggeri. Con un finale in crescendo, supera- no al fotofinish la Grecia di Papakonstantinou e Gkaidatsis, bronzo. Oro alla favorita coppia irlandese Fintan McCarthy e Paul O'Donovan, che chiudono in 6'10"99. Per l'Italia si tratta della diciassettesima medaglia in queste Olimpiadi.

Nel nuoto Quadarella va in finale negli 800 sl donne. Ai tuffi, Marsaglia-Tocci si posizionano quarti nel trampolino 3m sincro. Oro ai cinesi, sul podio la coppia messicana e britannica. E infine il Setterosa batte la Grecia 12-8.