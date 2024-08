Parigi 2024: medagliere Italia a 36 con il bronzo nel salto triplo di Andy Diaz Hernandez (17,64m)

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Andy Diaz Hernandez porta un'altra medaglia all'atletica azzurra, con il bronzo nella finale del salto triplo. L'azzurro nato a Cuba 28 anni fa stabilisce 17,64m al sesto e ultimo tentativo, misura che migliora appena il 17,63 del primo salto. Meglio di lui, lo spagnolo Jordan Diaz Fortun (17,86) e il portoghese Pedro Pichardo (17,84). Diaz Hernandez è il primatista italiano con 17,75, ottenuto nel giugno 2023 a Firenze. Per l'Italia, si tratta della 36ma medaglia ai Giochi di Parigi che conta anche l'argento di Nadia Battocletti nei 10.000m. La 24enne di Cles chiude seconda con il nuovo record italiano: 30'43"35. Rimasta sempre con le prime, Battocletti ha tenuto il ritmo anche nell'ultimo giro, dietro la kenyana Beatrice Chebet,30'42"25,vincitrice già dei 5.000, in cui Nadia aveva concluso quarta, dopo un provvisorio bronzo per una squalifica poi ritirata a un'altra fondista kenyana. - (PRIMAPRESS)