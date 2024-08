Giochi Paralimpici: oggi l’apertura a Parigi. Ecco gli azzurri portabandiera

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Si aprono oggi Mercoledì 28 agosto idi Parigi. La cerimonia di apertura oggi alle 20 ae agliche ospiteranno 4.400 tra atlete e atleti Paralimpici provenienti da 184 delegazioni per celebrare l'inizio di 11 giorni di gare, a partire dal 29 agosto. Sarà, come è stato anche per i giochi che hanno preceduto questi, uno spettacolo sotto la guida di, direttore artistico per le Cerimonie deilo spettacolo "metterà in mostra gli atleti Paralimpici e i valori che rappresentano". La Cerimonia si svolgerà nuovamente fuori dal perimetro di uno stadio, con le persone coinvolte che sfileranno lungo il celebre viale della Ville Lumière, per raggiungere la sede dell'Apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici: l'iconica piazza, al cospetto di migliaia di spettatori. "Che momento incredibile per i nostri atleti, i quali prenderanno parte a una storica Cerimonia di Apertura, sul viale più famoso del mondo, circondati da tutto il fascino della città", ha dichiarato entusiasta Jitske Visser , medaglia d'oro nella Pallacanestro in carrozzina, presidente della Commissione Atleti dell'IPC e atleta a Parigi 2024. "Questa Cerimonia nel cuore della metropoli è simbolo dell'orgoglio del nostro Paese nell'ospitare i suoi primi Giochi Paralimpici e ci permette di mettere a fuoco il tema dell'inclusione delle persone con disabilità", ha affermato, Presidente di Parigi 2024.I nostri portabandiera saranno Luca Mazzone è Ambra Sabbatini.- (PRIMAPRESS)