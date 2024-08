Olimpiadi 2024: riscritta la storia della pallavolo femminile con l’oro azzurro. Medagliere a 40 podi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 per lItalia ha avuto un sapore inedito con la nazionale femminile di pallavolo che ha riscritto la storia delle Olimpiadi con un'eccezionale medaglia d'oro. 3-0 agli Stati Uniti per la squadra allenata da Julio Velasco che ha ha fatto totalizzare l'ennesima prestazione superlativa dei Giochi di Parigi. Il medagliere dell'Italia chiude con 40 podi e un risultato addirittura migliore di Tokyo visto che ci sono stati due ori in più.

