Olimpiadi Parigi 2024: oggi la chiusura con l’Italia nella top ten dei paesi più medagliati

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Si chiudono oggi le Olimpiadi di Parigi 2024, la 33ª edizione dei giochi moderni, dopo 17 giorni di gare è un medagliere che farà entrare l'Italia nella top ten dei Paesi con il maggior numero di medaglie. Ieri si era consumata un'altra giornata di emozioni e medaglie come l'argento nell'Americana, in coppia con Simone Consonni, la storia olimpica di Elia Viviani. E si tratta di un argento pesantissimo: gli azzurri hanno condotto una gara splendida, a lungo in testa facendo sognare anche l'oro prima di un finale con una caduta di Simone Consonni e il sorpasso del Portogallo, che si è imposto con 55 punti contro i 47 della coppia azzurra e i 41 della Danimarca. Amaro in bocca, invece, per l'esclusione di Marco Tamperi nel salto in alto dopo tre prove a 2,27 e ancora risentimenti per i calcoli renali.

Il medagliere è arrivato a 39 podi. Nei primi tre posti c'è la Cina, gli Stati Uniti e l'Australia. - (PRIMAPRESS)