Open Indian Wells: Jannik Sinner batte Jiri Lehecka e accede alle semifinali del Master 1000

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - Jannick Sinner approda alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells. Il trionfatore dell'Australian Open, ai quarti, si sbarazza del ceco Jiri Lehecka (n.32 del seeding) con un doppio 6-3 maturato in 1h27'. Per Sinner si tratta del 19° incontro vinto consecutivamente. L'altoatesino ora attende il vincitore del quarto fra Zverev (n.6) e Alcaraz (n.2) per conoscere l'avversario sulla strada della finale del torneo californiano. - (PRIMAPRESS)