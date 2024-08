Parigi 2024: la prima medaglia tricolore nell’atletica la conquista il 19enne romano Mattia Furlani

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La 26ma medaglia dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi è ricca di significati. È un bronzo conquistato dal 19enne Mattia Furlani ma è anche la prima medaglia dell'atletica. È un terzo posto nel salto in lungo che il giovane azzurro dei Castelli romani ha superato con la misura di 8,34m, che gli vale l'ultimo gradino del podio superato soltanto dal fortissimo greco Tentoglu, oro con 8,48, e dal giamaica- no Pinnock, argento in 8,36m. - (PRIMAPRESS)