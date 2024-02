Nuoto: ai mondiali di Doha Nicolò Martinenghi conquista l’argento nei 100 rana. Oro l’americano Nic Fik

(PRIMAPRESS) - DOHA - Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento nei 100 rana ai campionati del mondo di Doha. Il lombardo tocca in 58"84 alle spalle dello statunitense Nic Fink, vincitore in 58"57. Bronzo al britannico Adam Peaty (59"10). Per l'azzurro è il terzo podio consecutivo in questa distanza ai mondiali.

Nicolò Martinenghi aveva annunciato in semifinale, dove aveva conquistato il pass per le Olimpiadi, di avere ancora margine e si prende l'argento nei 100 rana, restando sul podio iridato dopo il secondo posto di Fukuoka 2023 e l'oro di Budapest quando raccolse l'eredità lasciata vacante dal baronetto britannico Adam Peaty terzo in 59"10. - (PRIMAPRESS)