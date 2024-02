Napoli calcio: ricomincio da tre. Dopo Mazzarri arriva Calzona in vista della Champions

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Dopo lo scudetto dell'anno scorso per il Napoli questo è l'anno più tormentato di sempre con una classifica che sembra esserne la testimonianza più evidente. Così che Aurelio De Laurentiis ha deciso di salutare Walter Mazzarri sostituendo il tecnico toscano che era tornato a Napoli dieci anni dopo la sua prima esperienza, per affidare la squadra a Francesco Calzona. Il neo-tecnico non è nuovo al Maradona perchè aveva affiancato sia Sarri che Spalletti. Ed è proprio per questo motivo che il nuovo allenatore è stato autorizzato al doppio incarico dalla Federazione slovacca (con cui parteciperà ai prossimi Europei), visto che dovrebbe guidare anche il club partenopeo fino a giugno. Il nuovo mister farà così il suo debutto già mercoledì sera contro il Barcellona.

“Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis ed è soprattutto un amico del Napoli, ed è sempre doloroso esonerare un amico”. Sono le parole con cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ufficializza il cambio di allenatore sulla panchina della squadra azzurra. Come a dire che non c'è amico che tenga se a parlar chiaro è la classifica. - (PRIMAPRESS)