Campi Flegrei: cittadini ancora in strada anche a Napoli per le scosse di assestamento

NAPOLI - La forte scossa di terremoto con epicentro ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6 ha messo nel panico anche alcuni quarieri di Napoli che hanno avvertito nitidamente la scossa. Molti inquilini ed uffici ai piani più alti dei palazzi sono scesi in strada e ancora non si è deciso il rientro perché il movimento sussultorio poco dopo le nove di questa mattina, è stato seguito da altri fenomeni di assestamento Da mesi tutta l'area Flegrea è oggetto di attività sismica ma ad ogni fenomeno riemergono le polemiche per un piano di emergenza ancora incerto.