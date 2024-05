Ippica: presentata al 91º CSIO la nascita della Rolex Series. I risultati della seconda giornata

(PRIMAPRESS) - ROMA - Piazza di Siena sempre più internazionale e punto di riferimento dell'equitazione mondiale. Il 91º CSIO di Roma nella sua seconda giornata ha presentato oggi con Laurent Delanney, Rolex Sponsoring Director, la nascita della Rolex Series, sei tappe d’elite dall’Europa agli Stati Uniti che insieme a Roma vedranno lo CSIO Jumping International di La Baule, il Jumping International di Dinard, il Dublin Horse Show, il Brussels Stephex Masters e il Winter Equestrian Festival di Wellington.

La gara d’apertura di oggi 23 febbraio ha visto il primo cavallo in campo e il primo sul podio. Tutto coincide e si riassume nel nome di Emeric George, francese che in sella a Gloria Mercoeur ha firmato il Premio n.1 presented by Safe Riding, categoria d’esordio del 91° Csio Roma -Master d’Inzeo disputata stamattina al Galoppatoio di Villa Borghese. George è stato uno dei sei cavalieri che hanno realizzato un doppio percorso netto, tra i dodici ammessi al giro decisivo. Andato in campo per terzo, il francese ha spodestato Peder Fredricson (36.40, contro 37.83 dello svedese con H&M Bahia) e successivamente nessuno degli altri cavalieri è riuscito a fare meglio di lui. L’ha impensierito solo il campione olimpico individuale in carica, il britannico Ben Maher, ma con Enjeu de Grisien ha chiuso in 36.59, a 19/100 quindi dal vincitore.

Domani 24 maggio è di turno La Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo he avrà inizio alle ore 14,30 e l’ordine di ingresso delle squadre sarà il seguente:

1 Irlanda; 2 Messico; 3 Austria; 4 USA; 5 Belgio; 6 UAE; 7 Germania; 8 Svezia; 9 Australia; 10 Italia. Dalle 14.30, la prima manche della gara potrà essere seguita in diretta su RAI Sport con la telecronaca di Gianluigi Zamponi e la regia di Annarita Cardinali. Dalla tribuna stampa e dalla terrazza della Casina Raffaello, invece, la FISE, con il partner tecnico Swarovski Optik ha posizionato una "batteria" di cannocchiali puntati sugli ostacoli per scoprire dettagli sorprendenti del salto dell' abbinata cavaliere-cavallo.





