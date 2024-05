Giro d’Italia: la 6ª tappa al traguardo di Rapolano Terme è di Sanchez in volata con Alaphilippe e Plapp

(PRIMAPRESS) - RAPOLANO TERME - La 6a tappa del Giro d'Italia da Viareggio a RAPOLANO Terme ha visto trionfare Pelayo Sanchez in una volata a tre con il francese Alaphilippe e l'australiano Plapp. Pogacar sempre in maglia rosa. Una fuga di sette corridori anima la giornata del Giro. Il gruppetto arriva ad accumulare un buon margine (oltre 3 minuti). Poi come il gruppo comincia ad aumentare la cadenza, il vantaggio dei fuggitivi si assottiglia velocemente. I sette rimangono in tre e riescono ad arrivare al traguardo. Una tappa movi- mentata da 12km di sterrato. - (PRIMAPRESS)