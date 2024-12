Lapponia: oggi al via il vertice Nord-Sud con Svezia, Italia, Grecia e il rappresentante Ue

(PRIMAPRESS) - LAPPONIA - Oggi e domani 22 dicembre si tiene ilvertice Nord-Sud nella Lapponia finlandese a Saariselka. Partecipano il presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, il premier finlandese e padrone di casa, Petteri Orpo, il premier svedese Ulf Kristersson, il premier greco Mitsotakis,l'Alto rappresentante dell'Ue Affari Esteri, Kalla. Meloni:"Bene il vertice.Abbiamo bisogno di più sicurezza.Nazioni Nord-Sud uniscano gli sforzi.Minacce si moltiplicano.La sicurezza è la priorità".

Il Primo Ministro finlandese, Petteri Orpo, ha deciso di invitare a Saariselka, in Lapponia, i loro omologhi di Svezia, Italia e Grecia, e l'ambasciatore finlandese in Italia, Matti Lassila ha sottolineato che "il governo finlandese sta cercando di lanciare per la prima volta questo formato di dialogo", ha spiegato il diplomatico, che ha detto "si tratta di un'iniziativa molto positiva, che consente un confronto tra i paesi del Nord e del Sud" dell'Europa. Lassila ha sottolineato l'importanza di "un incontro informale di questo tipo, in Lapponia, in un contesto riservato, senza la presenza di consiglieri, consentendo un confronto quasi faccia a faccia". “Normalmente, quando ci sono incontri a Bruxelles, ci sono molte persone presenti e poco tempo per discutere di diverse questioni”, ha aggiunto l’ambasciatore. Gli argomenti discussi saranno quindi legati sia alle relazioni bilaterali, come quelle tra Italia e Finlandia, ma anche alle relazioni generali tra Nord e Sud dell’Europa, in modo che “possiamo comprendere meglio le questioni e le sfide che i nostri Paesi affrontano”. Lassila ha poi osservato come questo tipo di scambio “tra i membri dell’UE possa aiutarci anche a lavorare meglio a Bruxelles”. - (PRIMAPRESS)