Europa League: l’Atalanta batte lo Sturm Graz (1-0) passa all’eliminazione diretta con due gare d’anticipo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Europa League, l'Atalanta batte lo Sturm Graz (1-0) di misura ma è quanto basta per assicurarsi la fase a eliminazione diretta con due gare di anticipo. Aggressivi gli austriaci nel primo quarto d'ora, orobici in difficoltà a costruire.Dopo la mezzora c'è una buona occasione per Wlodarczyk, a lato di poco Nella ripresa i padroni di casa cambiano decisamente ritmo. Djimsiti (50') trova subito il vantaggio in mischia. Pasalic spreca due grandi chance offer- te da Hateboer e da Muriel.Nel recupero è una grandissima parata di Scherpen a negare il gol al croato dell'Atalanta. - (PRIMAPRESS)