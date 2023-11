Coppa Davis: la squadra azzurra da Sinner a Berrettini si prepara a Malaga. Domani alle 10 il primo incontro

(PRIMAPRESS) - MALAGA - C'è anche Matteo Berrettini nel gruppo azzurro che a Malaga sta preparando l'esordio nella fase finale di Coppa Davis. Il romano, che sta recuperando dopo l'ennesimo infortunio di una stagione disgraziata - caviglia ko allo US Open a settembre - si è messo a disposizione come sparring partner per i compagni, ma la sua presenza è il simbolo dell'unità di uno spogliatoio che, guidato dal nuovo leader, Jannik Sinner, sogna l'impresa di riportare l'Insalatiera in Italia dopo quasi cinquant'anni, con Musetti, Sonego, Bolelli e Arnaldi che hanno preceduto Sinner in Andalusia.

Il capitano non giocatore, Filippo Volandri, ha sottolineato proprio questo aspetto nella sua prima conferenza stampa: "I risultati di Jannik sono carburante prezioso per noi, così come la presenza di Matteo. Questo è un gruppo granitico, domenica abbiamo visto la finale del Masters tutti insieme, e la fiducia è aumentata in maniera direttamente proporzionale al rendimento di Sinner".

L'Italia è nella parte bassa del tabellone, con la prospettiva di dover incontrare la Serbia - Djokovic, ancora tu...- in semifinale: prima, però, c'è da eliminare l'Olanda, che non ha, come gli Azzurri, un giocatore da Top Ten, ma è una macchina da tennis ben oliata, con Griekspoor e Van De Zandschulp in singolare, due specialisti dell'indoor, e soprattutto il fortissimo doppio Koolhof-Rojer.

L'avventura azzurra comincia giovedì 23, alle 10.00, con il primo dei due singolari: la Rai, che detiene i diritti esclusivi free-to-air dell'evento, trasmetterà tutti i match in diretta su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Paolo Canè. In studio, con Tommaso Mecarozzi, ci saranno invece Rita Grande e Omar Camporese. - (PRIMAPRESS)