Champions League: a Barcellona il Napoli cede al Barça (3-1) e dice addio ai quarti

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Champions League: per il Napoli è game over. I partenopei sono stati eliminati dal Barça incassando un 3-1 a Barcellona nell'ottavo di ritorno. Subito occasione per Fermin, alto il suo pallonetto.Il centrocampista si riscatta al 15', col piatto sullo scarico di Cancelo. Passano 2' ed l'esterno a raddoppiare riprendendo il tiro sul pa- lo di Raphinha. Uno-due micidiale del Barça, ma il Napoli si scuote. Ottimo assist di Politano, Rrahmani chirurgico di piatto (30').Ter Stegen alza la zuc- cata di Di Lorenzo. Clamorosa occasione fallita da Lindstrom, poco dopo (83') Lewandowski fa tris chiudendo una grande azione. Traversa di Oliveira (89'). - (PRIMAPRESS)