Champions: il Real batte ai rigori il City e va in semifinale. Dal dischetto gli errori di Silva e Kovacic

Champions: il City va ko ad opera del Real sui rigori e vola in semifinale. All'Ethiad la spunta il Real, che dopo l'1-1 al 120' batte il City ai rigori (4-5) e atterra in semifinale(andata 3-3).Blancos avanti con Rodrygo, servito da Vinicius.Rispondono Haaland (traversa) e B.Silva (fuori di un soffio).Poi entra in scena De Bruyne: pari al 76', raddoppio sfio- rato al 78' e gol divorato all'82'. Ai supplementari squadre stanche, l'unica chance (enorme) è per Rudiger che spreca il pallone del possibile 1-2 (107'). Dal dischetto, due errori City di Silva e Kovacic: passa il Real di Ancelotti.